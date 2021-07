Zwei Unfallverursacher flüchten in Lechhausen

Zwei Fälle von Unfallfluchten meldet die Polizei. In einem Fall gibt es einen Augenzeugen, der sich einen Teil des Kennzeichens gemerkt hat.

Eine Unfallflucht eines Mini-Fahrers hat ein Zeuge am Samstag kurz vor ein Uhr morgens in Lechhausen beobachtet. Demnach ist der Autofahrer von der Besselstraße in die Hegelstraße abgebogen und streifte im Einmündungsbereich einen weißen Ford Transit. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Mini-Fahrer verursachte noch einen weiteren Streifschaden in Höhe von rund 4000 Euro an einem geparkten blauen Fiat Panda. Dann fuhr er davon.

Vom dem unfallverursachenden Mini konnte sich der Zeuge Bruchstücke des Kennzeichens merken: vermutlich A-HI, so die Polizei. Im Zeitraum von Donnerstag- bis Freitagabend wurde in Lechhausen ein in der Straße Am Grünland geparkter blauer Volvo angefahren. Schaden: etwa 3000 Euro. Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (ina)