Lechhauser Historie auf Schritt und Tritt

Mit sechs prägnanten Orten beginnt der Identifikation stiftende historische Rundwanderweg durch den Stadtteil am Lech. Das Layout der Beschilderung wurde schon beauftragt.

Tafeln mit Text und Bildern sollen der Bevölkerung künftig veranschaulichen, wie es im Stadtteil Lechhausen früher einmal aussah. Dazu werden laut Stephan Mayr an sechs Stationen Tafeln mit Bildern und Begleittexten installiert. Seiner Auskunft nach sollen auch Touristen und neu Zugezogene eine Vorstellung davon erhalten, wie es vor der Eingemeindung nach Augsburg in dem ehemals altbayerischen Dorf einmal ausgesehen hat.

In Absprache mit der Aktionsgemeinschaft Lechhausen hat man sich für folgende Wegeführung entschieden. Beginn ist laut Stephan Mayr vom Wirtschaftsreferat im Flößerpark an der Ulrichsbrücke. Von dort geht es in die Mitte der Neuburger Straße, die heutige Geschäftsstraße des Stadtteils. Viel Aussagekraft hat auch das legendäre "Schlössle", das in seiner heutigen Form nur noch wenig mit einer Schlösschen zu tun hat.

Der zweite Teil des Rundgangs beginnt mit der katholischen Kirche St. Pankratius und dem ehemaligen Lechhauser Rathaus. Weiter geht es durch die Blücherstraße, wo durch die Seitenstraße wieder zum Fluss zurckgekehrt werden kann. Letzte Station ist dort die Floßlände an der Einmündung Yorkstraße. Gerade nimmt dort der Gastronomiebetrieb von Baron Umberto Beck-Pecozz, Chef der Brauerei Kühbach, und Gastronom Stefan "Bob" Meitinger Formen an und eröffnet freie Sicht auf den Lech.

Im ersten Schritte ist der historische Rundgang laut Stefan Mayr analog. Die gezeigten Bilder stammen aus dem Stadtarchiv und von Aktionsgemeinschaftsmitglied Wolfgang Klaus, der viel historisches Material gesammelt hat. In seinem zweiten Schritt sollen die Tafeln um QR-Codes ergänzt werden, um die Informationen auch digital verfügbar zu machen und sie über Smartphones abrufen zu können. Der historische Rundweg ist Bestandteil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) und seinem Ziel Aktive Stadt- und Ortsteilzentren zu generieren.

Das Amt für Wirtschaftsförderung geht laut Mayr davon aus, den Rundweg noch in diesem Sommer eröffnen zu können. Zumindest sei das im Hinblick auf die Fertigstellung des Flößerparks, der dortigen Gastronomie und zur Bereicherung der Radstrecke am Lech entlang "der Anspruch" von Stadt und Aktionsgemeinschaft.