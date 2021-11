Letzter Halt Schrottplatz: Augsburg mustert alte Straßenbahnen aus

Plus Die 36 Jahre alten Trambahnen vom Typ M8C werden ausgemustert. Der Ersatz soll kommendes Jahr anrollen.

Die Stadtwerke verkleinern im Vorgriff auf die Lieferung der neuen Straßenbahnen im kommenden Jahr schon einmal ihren Wagenpark. Mehrere der alten M8C-Züge sind jetzt auf dem Schrottplatz gelandet. Die inzwischen über 35 Jahre alten Straßenbahnen sind die letzten Hochflur-Trams in Augsburg, bei denen Fahrgäste noch Treppen steigen müssen, wenn sie einsteigen. Laut Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg behalten die Stadtwerke noch drei M8C-Züge als "eiserne Reserve", um Ersatzkapazitäten zu haben, falls andere Straßenbahnen wegen Unfallschadens oder Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen. Dauerhaft werde man - wie auch bei den anderen ausgemusterten Typen - nur noch eine Tram dieses Typs im Depot behalten.