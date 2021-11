Lieferengpässe: Gehen den Händlern in Augsburg die Geschenke aus?

Plus Viele Produkte sind im anlaufenden Weihnachtsgeschäft nur schwer lieferbar. Wie Augsburger Händler damit umgehen und was sie Kunden raten.

Alle Jahre wieder: ob Kosmetika, ein neues Fahrrad oder eine gute Flasche Wein - Weihnachtsgeschenke und deren Einkauf beschäftigen kurz nach den Herbstferien wieder viele Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders, traditionell um den ersten Advent startet dann auch die Weihnachtssaison im Handel. Doch globale Lieferengpässe und die Corona-Pandemie könnten diesmal für lange Gesichter unter dem Christbaum sorgen. Denn schon jetzt sind nicht mehr alle Produkte rechtzeitig lieferbar, und bei anderen könnte der Vorrat ausgehen. Ein Problem, das auch Augsburger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler kennen, doch sie haben Tipps für Kunden.