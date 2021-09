Augsburg

vor 40 Min.

Linken-Spitze in Augsburg: "Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten"

Plus Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Augsburg fordert die Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler einen deutlichen Kurswechsel und greift die FDP scharf an.

Von Stefan Krog

Vor etwa 300 Zuhörern und Zuhörerinnen haben die Linken am Dienstagabend auf dem Moritzplatz ihre zentrale Wahlkampfveranstaltung in Augsburg abgehalten. Parteivorsitzende Janine Wissler forderte einen Kurswechsel in der Sozial-, Gesundheits- und Steuerpolitik, der nur mit einer Linken-Beteiligung an der Bundesregierung möglich sei. Die Linken hoffen vor allem auf Zweitstimmen, um dem Augsburger Kandidaten Frederik Hintermayr den Einzug in den Bundestag zu ermöglichen. Er steht auf der Landesliste auf Platz 8. Damit es für ihn reicht, müssten die Linken in Bayern noch zulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen