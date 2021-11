Augsburg

Los-Entscheid: So regelt die Stadt den Glühweinverkauf am Christkindlesmarkt

Jetzt ist klar, wer am Augsburger Christkindlesmarkt an welchem Platz mit seinem Stand steht.

Plus Nun steht fest, welcher Glühweinstand beim Augsburger Christkindlesmarkt auf welchem Platz stehen darf. Am Rathausplatz gelten spezielle Regeln - inklusive Zaun.

Von Michael Hörmann

Es dauert nicht mehr so lange, bis der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet wird. Los geht's am Montag, 22. November. Da auf eine offizielle Eröffnung am Abend verzichtet wird, beginnt der Betrieb bereits vormittags um 10 Uhr. Darüber gab es keine Diskussionen. Ganz anders sieht es bei den Glühweinständen aus. Das Thema wurde ein Politikum, weil die Stadtregierung den Bereich für die vier Glühweinstände am Rathausplatz einzäunen wird. Für Teile der Rathaus-Opposition ist dieses Vorgehen ein Unding. Da auf dem Rathausplatz eine Entzerrung vorgesehen ist, müssen fünf Standbetreiber an andere Plätze ausweichen. Für sie stellt sich die Frage einer Einzäunung vorerst nicht, doch auch diese Betreiber müssen Auflagen der Stadt erfüllen.

