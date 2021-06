Augsburg

vor 57 Min.

Luftfilter für alle Klassenzimmer? Augsburg sieht Söders Vorstoß skeptisch

Plus Im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle sollen alle Klassenzimmer Bayerns Luftfilter bekommen. Augsburgs Bildungsreferentin Martina Wild sieht aber viele offene Fragen.

Von Jörg Heinzle

Geht es nach dem Willen von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), dann soll nach den Sommerferien in jedem bayerischen Klassenzimmer ein mobiles Luftreinigungsgerät stehen - um eine vierte Corona-Welle zu bekämpfen. Söder kündigte am Dienstag ein entsprechendes Förderprogramm an, wonach den Kommunen die Hälfte der Anschaffungskosten bezuschusst werden soll. In Augsburg allerdings steht man der Ankündigung noch mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Die städtische Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) sieht bei dem heiß diskutierten Thema Luftfilter noch viele offene Fragen. Bislang stehen in Augsburg auch nur in 35 Klassenzimmern professionelle Luftreiniger, die Coronaviren aus der Raumluft filtern sollen. Warum ist das so?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen