Luisa Neubauer lobt Klimacamp-Aktivisten: "Sie zeigen, was in der Stadt schief läuft"

Plus Die Klimaaktivistin lobt das Engagement der Augsburger Klimaschützer und kritisiert, dass Regierungen zu wenig gegen die Klimakrise tun.

Vor knapp einem Jahr war Luisa Neubauer schon einmal im Augsburger Klimacamp. Damals übernachtete das Gesicht der deutschen Klimaschutzbewegung Ende Juli 2020 eine Nacht in dem Lager neben dem Fischmarkt. "Klimaschutz muss vor Ort umgesetzt werden", sagte sie damals.