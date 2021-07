Augsburg

Mann bedroht in Augsburg seine Nachbarn mit Revolver

Ein alkoholisierter 36-Jähriger kündigte am Samstagabend in Augsburg an, zwei Personen umbringen zu wollen. Die Polizei rückte an.

Ein 36-jähriger Mann klingelte am Samstag gegen 22.10 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Ludwigshafener Straße an der Wohnungstür einer Nachbarin. Nachdem die Frau die Türe geöffnet hatte, bemerkte diese, dass der Mann einen Revolver mit sich führte. Der erheblich alkoholisierte 36-Jährige äußerte der Nachbarin gegenüber, dass er ihren Ehemann sowie ein weiteres Familienmitglied umbringen werde, so die Polizei. Die Frau verschloss die Eingangstüre und verständigte sofort die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten wenig später im Treppenhaus des Anwesens überwältigen und festnehmen. In der Wohnung des 36-Jährigen fanden Polizeibeamte einen Schreckschussrevolver, bei dem es sich laut derzeitigen Erkenntnissen um die Tatwaffe handelte. Aufgrund seiner Aggressivität musste der Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Gegen den 36-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung ermittelt. (ziss)

