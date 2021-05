Mann belästigt 16-Jährige in Augsburger Straßenbahn

In einer Augsburger Straßenbahn belästigt ein junger Mann eine 16-Jährige. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen.

Ein 16-jähriges Mädchen ist am Samstagabend in einer Straßenbahn der Linie 3 sexuell belästigt worden. Die Jugendliche bestieg nach Polizeiangaben gegen 20.45 Uhr am Königsplatz eine Tram in Richtung Stadtbergen. In der Bahn setzte sich demnach ein bislang unbekannter Mann neben sie, sprach sie an und berührte sie am Oberschenkel.

Als die 16-Jährige gegen 21.20 Uhr an der Endhaltestelle in Stadtbergen ausstieg, wurde sie von dem Mann festgehalten. Zudem habe er mehrfach versucht, sie zu küssen, teilt die Polizei mit. Die Jugendliche wehrte sich aber dagegen. Dabei kam dem Mädchen eine Passantin zur Hilfe, die von dem Unbekannten ebenfalls zuvor angesprochen worden war. Der etwa 20 Jahre alte Täter wurde daraufhin ausfällig und warf wütend eine Flasche in ein Gebüsch. Das nutzte die 16-Jährige, um zu Fuß nach Hause zu flüchten. Von dort verständigte der Vater die Polizei.

Augsburger Polizei sucht Täter: Er selbst gab an, aus Italien zu stammen

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat einen südländischen Teint, braune, gelockte Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug einen dunkelroten Pullover und schwarze Jeans. Er sprach mit ausländischem Akzent und war im Besitz eines neuen I-Phones. Er selbst stellte sich als "Beysa" vor und gab an, aus Italien zu stammen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, die der 16-Jährigen zur Hilfe kam. Sollten auch andere Frauen durch den Mann belästigt worden sein, werden diese ebenfalls gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2610 bei der Polizei zu melden. (jöh)

