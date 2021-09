Mann pöbelt Restaurantbesucher in Augsburg an

Ein 31-Jähriger hatte in einem Restaurant in Augsburg andere Gäste angepöbelt. Zudem legte er sich mit Polizeibeamten an.

Völlig daneben benahm sich am Samstag ein 31-Jähriger, so die Augsburger Polizei. Der Vorfall ereignete sich in einem Restaurant in Göggingen.

Anfangs pöbelte der Mann andere Personen in einem Restaurant in der Gögginger Straße an, weshalb er vom Personal zum Gehen aufgefordert wurde. Der Mann beruhigte sich auch vor dem Lokal nicht, weshalb gegen 22.15 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Gegenüber den Beamten verhielt er sich ebenfalls unangemessen. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und wurde zunehmend aggressiver.

Mann leistete in Augsburg Widerstand gegen Polizeibeamte

Als die Beamten den Mann nach seinem Ausweis durchsuchten, versuchte er sich loszureißen und musste deshalb zu Boden gebracht sowie gefesselt werden. Dort trat er um sich und schrie herum. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Auch beim Verbringen in den Arrest leistete der 31-Jährige massiven Widerstand und beschädigte Inventar der Zelle. Der Mann muss sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und diverser anderer Delikte verantworten. (möh)

