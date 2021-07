Mann verletzt Partnerin in Göggingen schwer mit einem Messer

Ein betrunkener 29-Jähriger rammt seiner Freundin ein Messer in den Hals. Die Frau schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Versuchtes Tötungsdelikt im Vollrausch: Ein mit rund drei Promille stark alkoholisierter 29-jähriger Mann rammte seiner Partnerin am späten Donnerstagabend ein Messer in den Hals. Wie die Polizei mitteilt, war das Paar in seiner Wohnung in der Gabelsberger Straße in Göggingen zunächst verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung, worauf der Mann die 35-Jährige zunächst massiv würgte und anschließend mit dem Messer verletzte.

Polizei nimmt Täter in seiner Wohnung in Göggingen fest

Die Frau flüchtete laut Polizei danach zu einer Freundin im gleichen Anwesen. Diese setzte einen Notruf ab. Kurz darauf rief auch der 29-Jährige bei der Polizei an, um die Tat zu melden. Die herbeigerufenen Beamten konnten den stark Betrunkenen widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen und in den Arrest bringen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das 35-jährige Opfer wurde vom Notarzt erstversorgt und in die Uniklinik gefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwebt die Frau nicht in Lebensgefahr.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Augsburg

Der Täter wurde am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 29-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Details, insbesondere zu den Tatumständen, will die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. (bau)