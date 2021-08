Mann verletzt zwei Mitbewohner in Haunstetten

Der 43-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Tätliche Auseinandersetzung in einem Anwesen in Haunstetten: Am frühen Mittwoch gegen 6.45 Uhr kam es nach Auskunft der Polizei in einem Haus in der Inninger Straße zum Streit zwischen einem 43-Jährigen und zwei Mitbewohnern.

Der 43-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und attackierte zunächst einen 37-Jährigen, welcher durch Faustschläge mehrere Prellungen erlitt. Danach schlug der 43-Jährige mehrmals auf einen 60-jährigen Mitbewohner mit einem noch unbekannten Gegenstand ein.

Verletzter erlitt stark blutende Kopfplatzwunde

Hierbei zog sich der Geschädigte neben einer stark blutenden Kopfplatzwunde auch eine Unterarmfraktur zu. Der 43-jährige Angreifer wurde im Anschluss von der alarmierten Polizei widerstandslos festgenommen. Der Mann wurde aufgrund der Umstände ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Zur Hinzuziehung eines Notarztes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Da der 43-Jährige die Bewohner auch mit einem Küchenmesser bedroht haben soll, muss er sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. (möh)

Lesen Sie dazu auch