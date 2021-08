Mann will in Bordell Sex ohne Kondom erzwingen: Drei Jahre Gefängnis

Plus Als ein 24-jähriger Bordellbesucher sein Kondom herunterriss und ungeschützten Sex erzwingen wollte, eskalierte die Situation. Nun stand der Mann vor Gericht.

Für drei Jahre ins Gefängnis schickt das Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts einen 24-jährigen Mann aus Landsberg. Er hatte nach Auffassung des Gerichts versucht, eine Prostituierte in Augsburg zu vergewaltigen. Der Mann hatte gegen den Willen der Frau ungeschützten Sex mit ihr praktizieren wollen.