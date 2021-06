Maskenverweigerin: Frau lehnt Richter ab, weil er Maske trägt

Alles auf FFP2 ist tatsächlich eine bay. Spezialität.



https://correctiv.org/faktencheck/2021/02/05/nein-es-muessen-nicht-alle-in-deutschland-ffp2-masken-tragen/



>> Mit dem Bund-Länder-Beschluss vom 19. Januar 2020 gilt im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften eine Pflicht „zum Tragen von medizinischen Masken“. Als medizinische Masken werden in dem Beschluss „OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2“ definiert. <<



Söder wählte Anfang 2021 (am Ende erfolgreich) den Gewaltmarsch um von der monatelang über dem Bundesdurchschnitt liegenden Inzidenz herunterzukommen.



Die teuren Masken wurden bereits Frühjahr 2020 für die "offizielle" Nutzung bestellt, als man Masken für das Volk teils noch für überflüssig erklärte und man mit Maske als rechtsgerichteter Prepper galt, der die Bevölkerung aufwiegeln will.



Jetzt müssen wir halt von dem bay. FFP2 Weg auch mal wieder runter!

