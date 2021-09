Matthias Nickolai ist neuer Vizepräsident am Augsburger Amtsgericht

Plus Das Amtsgericht Augsburg hat einen neuen Vizepräsidenten. Matthias Nickolai ist in der Augsburger Justiz kein Unbekannter.

Bislang war Matthias Nickolai der Öffentlichkeit bekannt, weil er als Pressesprecher die Augsburger Staatsanwaltschaft nach außen vertrat. Nun übernimmt der 57-Jährige eine neue Aufgabe. Matthias Nickolai wurde zum 1. September 2021 von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich zum Vizepräsidenten des Amtsgerichts Augsburg ernannt.