Augsburg

12:28 Uhr

Maxstraßen-Krawalle: So kam die Polizei an Hinweise zu Verdächtigen

Plus Dass mit Fahndungsfotos nach Verdächtigen gesucht wird, ist eher selten. Wie dies bei den Ausschreitungen in der Augsburger Maxstraße zu schnellem Erfolg führte.

Von Ina Marks

Einer hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet, die drei anderen flogen durch Zeugenhinweise auf: Die Fahndungsaktion der Polizei am Mittwoch führte schnell zum Erfolg. Die Ermittler hatten über Medien und in sozialen Netzwerken Fotos von vier tatverdächtigen, jungen Männern veröffentlicht. Sie sollen bei den Ausschreitungen in der Augsburger Maximilianstraße am 20. Juni Einsatzkräfte angegriffen haben. Zudem werden sie der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des besonders schweren Landfriedensbruchs verdächtigt. Die Kripo hatte für die Fahndungsaufrufe eine extra Hotline für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Personell stellte man sich auf eine entsprechende Resonanz ein. Beamte prüften umgehend die eingehenden Hinweise. Und das waren nicht wenige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen