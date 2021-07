Maxstraßen-Wirtin soll Polizist gebissen haben: Jetzt landet der Fall vor Gericht

Plus Nicht nur die Krawallnacht im Juni in der Maxstraße hat für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, sondern auch eine dort ansässige Wirtin. Sie soll im Mai 2020 bei einem Polizeieinsatz zugebissen haben. Jetzt steht sie mit ihren Eltern vor Gericht.

Die Krawallnacht auf der Maximilianstraße vor rund vier Wochen hat viele Augsburger erschüttert - und Konsequenzen mit neuen Regeln nach sich gezogen. Es war nicht das erste Mal, dass in Augsburgs Prachtstraße, die an den Wochenenden nachts zur Partymeile wird, Einsatzkräfte angegriffen wurden und sich eine Mob gegen die Polizei solidarisierte. Für bundesweite Schlagzeilen hatte im Frühjahr 2020 ausgerechnet eine Kneipenbetreiberin und ihre Familie gesorgt. Am Montag wird der Fall um die "bissige Wirtin" nun vor dem Amtsgericht verhandelt.