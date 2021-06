Augsburg

26.06.2021

Medizinstudenten sollen an virtuellen Patienten üben

Plus Die Augsburger Unimedizin entwickelt zusammen mit Partnern eine innovative Lernsoftware. Ein virtueller Raucher wird für Medizinstudenten zur Herausforderung.

Von Eva Maria Knab

Der 62-jährige Alan Britten war früher Raucher. Er kommt in die Klinik, um einen blutigen Husten abklären zu lassen. Dort wird er ausführlich nach seiner Krankengeschichte befragt und körperlich untersucht, Laborwerte werden eingeholt und die Lunge geröntgt, um zu klären, was ihm fehlt. Das Besondere in diesem Fall: Britten ist ein virtueller Patient. Er wurde erfunden und mit einem "echten" Lebenslauf ausgestattet, damit Medizinstudenten mit ihm üben können.

