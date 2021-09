Augsburg

vor 33 Min.

Mehr Bäume, weniger Autos? So sehen Augsburger die Maxstraße der Zukunft

Plus Ab kommendem Jahr soll ein Teilstück der Maximilianstraße autofrei werden. Viele Augsburger finden das gut - und haben Vorschlage, wie man die Straße verschönern könnte.

Von Nicole Prestle

Dönerverbot, Poller contra Autoposer, nächtliche Ausschreitungen: Die Augsburger Maximilianstraße stand immer wieder im Zentrum von Diskussionen, weil es zu Konflikten zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern, zwischen Geschäftstreibenden und "Nutzern" gekommen war - jenen also, die dort feiern und ihre Freizeit verbringen wollen. Die Stadt Augsburg will die Probleme nun umfassend angehen. Ein erster Schritt ist, die Straße für ein Jahr vom Durchgangsverkehr zu befreien. Zwischen Herkules- und Merkurbrunnen soll dann nur noch Lieferverkehr erlaubt sein, auch Taxis und Anwohner dürfen mit dem Auto in diesen Bereich. Doch wird dies helfen, die Straße ruhiger und attraktiver zu machen? Und was wünschen sich eigentlich die Bürgerinnen und Bürger?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

