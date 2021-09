Augsburg

07:00 Uhr

Mehr Briefwähler: Gibt es in Augsburg künftig weniger Wahllokale?

In der Messehalle wurden am Sonntag bis nach Mitternacht die Briefwahl-Stimmzettel ausgezählt.

Plus Angesichts des erneuten Rekords bei den Briefwählern in Augsburg denkt die Stadt darüber nach, ob sie die Wahl künftig anders organisieren soll.

Von Stefan Krog

Die Stadt denkt angesichts des hohen Anteils an Briefwählern darüber nach, künftig mehr Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in diesem Bereich einzusetzen und Änderungen bei den Präsenz-Wahllokalen vorzunehmen. Die Frage, wie man angesichts der Verschiebungen Wahlen in Zukunft organisiert, werde man mit Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Ordnungsreferent Frank Pintsch erörtern, so Wahlleiter Dieter Roßdeutscher am Montag.

