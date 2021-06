Augsburg

vor 29 Min.

Mehr Zwischenfälle als je zuvor: Der Kö ist Augsburgs Gewalt-Schwerpunkt

Plus In der Corona-Krise geht die Kriminalität in Augsburg zurück, auch im öffentlichen Raum - mit einer Ausnahme. Am Königsplatz nimmt die Zahl der Gewaltdelikte zu.

Von Jan Kandzora

In der Corona-Krise ging die Kriminalität bislang tendenziell zurück, so auch in Augsburg. Kein Wunder: Monatelang fand kaum öffentliches Leben statt, und wo etwa die meisten Läden geschlossen haben, sind Ladendiebstähle nur schwer möglich; wenn es kein Nachtleben gibt, in dem sich im Großstadtleben viele Delikte abspielen, gibt es tendenziell weniger Beleidigungen und Schlägereien unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Gewaltdelikte in Augsburg sank im Corona-Jahr 2020 der Polizeistatistik zufolge deutlich. Doch für einen Ort in der Stadt gilt das nicht.

Themen folgen