Mehrere Mülltonnen brennen: Wer sind die Brandstifter?

Gleich mehrere Mülltonnen sind am Wochenende in Augsburg in Brand gesteckt worden. Ein Zeuge konnte die mutmaßlichen Täter beschreiben.

Ein Anwohner aus der Leipziger Straße in Lechhausen hat Samstagnacht kurz nach zwei Uhr die Polizei alarmiert. Er hatte auf dem Nachbargrundstück zwei Jugendliche beobachtet, die sich seiner Einschätzung nach verdächtig verhielten. Kurz darauf fing die Mülltonne des Grundstücks der Hausnummer 60 an zu brennen. Der Zeuge zog die Tonne noch auf die Straße, um größeren Schaden zu verhindern. Wie sich herausstellte, wurde nur wenige Minuten zuvor eine weitere Papiermülltonne einige Hausnummern weiter in Brand gesteckt.

Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen, die Tonnen brannten dabei jedoch fast vollständig ab. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Die Beschreibung der beiden Jugendlichen: Einer rund 1,75 Meter groß, schlank, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und darunter ein weißes Hemd mit gekrempelten Ärmeln. Der andere ebenfalls etwa 1,75 Meter groß, kräftig, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt. Beobachtende, die Hinweise auf die Jugendlichen oder die Brandlegung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2310 zu melden. Es blieb nicht bei diesem Vorfall.

Mülltonnen auf Augsburger Campus in Flammen

Auf dem Hochschul-Campus in der Innenstadt haben Unbekannte am Samstag gegen 21.40 Uhr mehrere Mülltonnen angezündet. Als die Polizei am Gebäude der Hochschule im Brunnenlechgässchen eintraf, standen bereits mehrere Mülltonnen in Flammen. Die Feuerwehr konnte sie löschen, am Gebäude entstand kein Schaden. Das angrenzende Treppenhaus musste jedoch gelüftet werden. Insgesamt wird der Schaden an den Tonnen auf rund 1000 Euro geschätzt. Um Hinweise in diesem Fall bittet die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)