Mehrfachbuchungen blockieren Termine in Augsburger Bürgerbüros

Nicht stornierte Mehrfachbuchungen belegen in den Augsburger Bürgerbüros täglich mehr als 100 Termine. Und das, wo der Andrang vor den Ferien besonders groß ist.

Vor Ferienbeginn steigt die Anzahl von Besucherinnen und Besuchern in den Bürgerbüros regelmäßig spürbar an, teilt das Bürgeramt mit. Der Zuwachs macht sich vor allem im Bereich der Antragstellung von Ausweisen und Pässen bemerkbar. Aktuell können von den städtischen Bürgerbüros täglich 1000 persönliche Termine an Bürgerinnen und Bürger vergeben und bedient werden.

In den zurückliegenden Wochen seien allerdings von Personen vermehrt mehrere Termine gebucht worden, um dann allerdings nur einen Termin wahrzunehmen, teilt das Amt weiter mit. Derzeit betragen die Mehrfachbuchungen mehr als 100 Termine täglich. Werden diese Termine nicht storniert, können sie nicht mehr an andere Bürgerinnen und Bürger vergeben werden.

Oft gibt es noch spontan frei gewordene Termine in Augsburger Bürgerbüros

Frank Pintsch, Referent für Bürgerinnen- und Bürgeranliegen, bittet daher die Öffentlichkeit dringend, auf Mehrfachbuchungen von Terminen zu verzichten, oder noch ausstehende Termine durch den Link in der Bestätigungs-E-Mail zu stornieren. „Wir möchten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, schnellstmöglich einen Termin zu erhalten. Spontan freigewordene Termine können vor allem in den Morgenstunden unter www.augsburg.de/buergerservice kurzfristig noch gebucht werden“, sagt der Referent. (AZ)