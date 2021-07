Augsburg

11:30 Uhr

Mehrgeschossiger Neubau in der Augsburger Karolinenstraße geplant

Plus Das Gebäude in der Augsburger Karolinenstraße, in dem früher die Drogerie Müller war, ist verkauft worden. In dem Haus sollen Geschäftsräume und Wohnungen entstehen.

Von Michael Hörmann

Es kommt Bewegung in die Karolinenstraße. Ein privater Investor will am Standort, in dem früher der Drogeriemarkt Müller saß, ein neues Gebäude errichten. Dazu soll der derzeit leer stehende Flachbau abgerissen werden. Ein vier- bis fünfgeschossiger Neubau soll künftig die Karolinenstraße aufwerten. Auch im Nachbargebäude, in dem derzeit noch Bücher Pustet sitzt, stehen große Investitionen an. Bücher Pustet verlässt bis Mitte nächsten Jahres die Karolinenstraße. Der neue Eigentümer, die Immobilienfirma Puschak, will den Bereich des Gebäudes zur Karolinenstraße hin renovieren. Im hinteren Gebäudekomplex entsteht ein Neubau.

