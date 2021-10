In diesen Stadtteilen passieren die meisten Straftaten

Von Stefan Krog - 06:09 Uhr

In der Innenstadt gibt es pro Jahr über 2000 Straftaten, in Siebenbrunn nur drei. Wie sich die Kriminalität auf Augsburgs Stadtteile verteilt - und woran das liegen könnte.

Die meisten Straftaten in Augsburg ereignen sich in der Innenstadt, in Siebenbrunn dagegen ist Kriminalität fast ein Fremdwort: Das städtische Statistikamt hat detailliert ausgewertet, in welchen Stadtvierteln sich wie viele Straftaten abspielen - und wo die Tatverdächtigen wohnen. Grob gibt es ein Gefälle zwischen Zentrum und weiter draußen gelegenen Stadtbezirken. Und es gibt einzelne Stadtteile, die auffallen - Oberhausen etwa bei Drogendelikten. Stadt und Polizei warnen aber davor, aus den Zahlen zu einfache Rückschlüsse zu ziehen. Manchmal gebe es auch Erklärungen, die nicht auf der Hand liegen.

