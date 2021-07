Mimi und Josy haben die Musikkarriere weiter im Blick

Plus Nach ihrem großen Erfolg bei "The Voice Kids" ist es um Mimi und Josy etwas ruhiger geworden. Für die Zeit nach der Schule haben sie konkrete Pläne.

Über 72 Millionen Klicks hat das Video ihres ersten Fernsehauftritts aus dem Jahr 2019 mittlerweile auf Youtube: Die Augsburger Schwestern Mimi und Josy wurden über Nacht berühmt, als sie in der Castingshow „ The Voice Kids“ ihre eigene Interpretation von „Creep“ der Band Radiohead sangen. Den Gesangswettbewerb des TV-Senders Sat.1 gewannen die beiden wenige Wochen später.