Mini-Cabrio brennt nach Auffahrunfall in Augsburg komplett aus

In der Haunstetter Straße in Augsburg kommt es zu einem Auffahrunfall - eigentlich keine große Sache, doch hier waren die Folgen immens.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Haunstetter Straße. An der Ampelanlage, an der Verkehrsteilnehmer auch in Richtung Schertlinstraße abbiegen können, hatte ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Skoda gehalten. Er befand sich auf dem Weg stadteinwärts. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ihm ein 88-Jähriger mit einem Mini-Cabrio auf.

Als beide ausstiegen, um die Personalien auszutauschen, fing das Auto des Unfallverursachers nach Angaben der Polizei plötzlich Feuer. Es brannte vollständig aus. Laut Polizei erlitt der Skoda-Fahrer bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ina)