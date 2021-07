Augsburg

Mischwerk: Wer hinter dem Open-Air-Club an der Disco Cube steckt

Plus Auf dem Parkplatz der Augsburger Disko Cube ist das Mischwerk entstanden. DJs legen hier auf und Feiern soll coronasicher sein. Wer hinter dem Projekt steckt.

Von Fridtjof Atterdal

Die Clubs und Diskotheken in Augsburg sind nach wie vor geschlossen. Trotz aktuell niedriger Inzidenzwerte will man das Risiko von tanzenden Menschen in geschlossenen Räumen noch nicht wieder eingehen. Auch die Mahagoni-Bar am Ulrichsplatz ist davon betroffen. Für die Betreiber Claus Wiedemann und Michael "Mike" Neubauer kein Grund, die Hände in den Schoss zu legen. Gemeinsam mit Gastronom Leo Dietz betreiben die beiden auf dem Parkplatz der Diskothek Cube jetzt einen Open-Air-Club mit Live-DJs . Bis zu 500 Nachtschwärmer gleichzeitig können im Mischwerk Augsburg feiern – coronasicher in festen " Boxen".

