Augsburg

vor 17 Min.

Mit 44 Jahren ist er Augsburgs wohl ältester Azubi

Oleksandr Yaskorskyi über seinen Ausbildungsbeginn im AWO-Altenheim in der Matthias-Claudius-Straße im Herrenbach mit 44 Jahren. Er stammt aus der Ukraine.

Plus Oleksandr Yaskorskiy ist 44 Jahre, diplomierter Ingenieur, spricht ein halbes Dutzend Sprachen und beginnt in Augsburg eine Ausbildung zum Altenpfleger.

Von Silvia Kämpf

Oleksandr Yaskorskiy ist wahrscheinlich Augsburgs ältester Auszubildender. Der 44-Jährige aus Lutsk in der Westukraine, ein Ort 90 Kilometer von Polen, startet nach einer langen beruflichen Odyssee noch einmal durch: Er will Altenpfleger werden. Doch bis er diese Entscheidung getroffen und in Augsburg eine Lehrstelle gefunden hatte, war es ein schwieriger Weg.

