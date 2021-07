Mit Fäusten und Gürtel zugeschlagen

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen sind am Freitag drei Männer in Streit geraten. Ein Duo schlug auf einen 43-Jährigen ein - auch mit einem Gürtel.

Zwischen einem 43-jährigen Geschädigten und zwei bislang unbekannten Männern kam es am Freitag gegen 20.10 Uhr in der Grafstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen die beiden Unbekannten auf der Straße gemeinsam mit Fäusten auf den 43-Jährigen ein. Der Geschädigte flüchtete in sein geparktes Auto, worauf laut Polizei einer der Unbekannten mit seinem Gürtel gegen die noch geöffnete Fahrertüre schlug und die Verglasung zertrümmerte. Ein weiterer Schlag mit dem Gürtel fügte dem 43-Jährigen leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Die beiden Unbekannten flüchteten nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Die PI Augsburg 5 bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (ziss)