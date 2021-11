Mit Wunschbaumaktionen in Augsburg Kindern eine Freude machen

Im Hotel Maximilian’s und bei Galeria Karstadt in Augsburg stehen Wunschbäume. Wie Besucher mit ihnen Weihnachtswünsche von Kindern erfüllen können.

Um Kindern und Jugendlichen in sozialen Einrichtungen einige ihrer Weihnachtswünsche zu erfüllen, gibt es eine doppelte Wunschbaumaktion in der Augsburger Innenstadt. Den ersten mit Wunschzetteln bestückten Weihnachtsbaum hat das Frère-Roger-Kinderzentrum zusammen mit dem Hotel Maximilian’s vor wenigen Tagen in der Lobby des Hotels in der Maximilianstraße 40 verziert. Besucherinnen und Besucher sowie Hotelgäste können diese Wünsche erfüllen, indem sie die Geschenke kaufen und bis Sonntag, 12. Dezember, im Hotel abgeben.

Wunschbaum bei Galeria Karstadt in Augsburg

Der zweite Wunschbaum steht ab kommender Woche im Erdgeschoss der Galeria Karstadt, Bürgermeister-Fischer-Straße 6-10, wo dann rund 30 Kinder und junge Frauen aus Einrichtungen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) ihre Wunschzettel angebracht haben. Die darauf notierten Geschenke können Kundinnen und Besucher an der Kasse bezahlen, bevor Galeria-Mitarbeitende diese weihnachtlich verpacken und kurz vor Weihnachten an den SKF übergeben. (AZ)