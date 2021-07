Augsburg

03.07.2021

Mobbing in der Arbeit: Was eine Expertin aus Augsburg Betroffenen rät

Plus Martina Benecke ist Professorin an der Uni Augsburg und hat immer wieder mit Mobbing am Arbeitsplatz zu tun. Was rät die Arbeitsrechtlerin Geschädigten?

Von Michael Postl

Irgendwann sah der Mann keinen anderen Ausweg, als sich umzubringen. Zweimal hatte er es probiert, zweimal war er gescheitert. Der Grund für die Suizidversuche: Eine über längere Zeit andauernde Salve von Bloßstellung, Aufgabenentzug und Provokation vonseiten seines Vorgesetzten. Dieser Fall, der sich vor etwa 20 Jahren zwischen dem Filialleiter einer Bank und seinem Angestellten ereignete, ist Martina Benecke im Gedächtnis geblieben. Wenn es nach der Professorin für Arbeitsrecht geht, ist der Vorfall ein Paradebeispiel für Mobbing am Arbeitsplatz. An der Augsburger Uni leitet Benecke den Lehrstuhl für Arbeitsrecht und ist so zu ihrem Forschungsschwerpunkt Mobbing gekommen. Und das so erfolgreich, dass sie sogar als Expertin bei der ARD-Sendung " Aktenzeichen XY" als Expertin fungierte. Im Interview erklärt sie, woran man Mobbing erkennt und was man dagegen tun kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

