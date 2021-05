Modular-Festival 2021 in Augsburg: Aus dem Festival wird ein Festle

Das Augsburger Jugendfestival Modular findet 2021 statt. Allerdings in einem viel kleineren Format. Der Veranstalter verrät die ersten Pläne.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Augsburger Jugendfestival Modular im vergangenen Jahr abgesagt werden. Auch in diesem Jahr war lange nicht klar, ob und in welcher Weise ein Festival stattfinden kann. Nun präsentiert der Stadtjugendring (SJR), der im Auftrag der Stadt das Jugendfestival organisiert, seine Pläne: Aus dem Festival wird von Freitag, 9. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, ein Modular-Festle, das in das Programm des Gaswerksommers integriert wird.

Modular-Festle statt Modular-Festival: Hunderte statt 10.000 Besucher

Das Modular Festle werde ein kleiner Ableger des Modular Festivals, teilt der SJR mit. Neben den dann geltenden Corona-Regeln würden pro Tag nicht wie sonst 10.000 Besucher auf das Gelände am Oberhauser Gaswerk gelassen, sondern nur wenige hundert Menschen. „Klar, ein Festival mit 10.000 Besuchern pro Tag ist einfach gerade noch nicht denkbar. Wichtig war uns aber, dass wir ein Angebot mit Zuversicht für junge Menschen schaffen“, sagt SJR-Vorsitzender Jonas Riegel.

Lange wurde an einem alternativen Konzept gearbeitet. Neben dem Modular-Team, das aus vier Mitarbeitern des Stadtjugendrings besteht, haben an der Konzeption auch rund vierzig Ehrenamtliche mitgewirkt. „Das war keine leichte Aufgabe in Zeiten von Corona“, sagt Festivalleiter Patrick Jung. Noch arbeitet das Modular-Team an der Programmplanung für die drei Tage.

Das Modular-Festle in Augsburg 2021 soll sich in zwei Bereichen abspielen

Fest stehe allerdings, dass das Gelände in zwei Bereiche unterteilt sein wird: Ein Bereich - eine Fläche mit Biergarten, kleiner Bühne und verschiedenen Mitmach- und Gastro-Ständen - wird umsonst zugänglich sein. Auf einer anderen Fläche wird es ebenfalls Bühnenprogramm geben. Der Eintritt werde laut Veranstalter zu moderaten Eintrittspreisen gewährt. An drei Tagen werde Jugend- und Popkulturkultur für unterschiedliche Zielgruppen geboten sein. Das detaillierte Programm und weitere Informationen will das Modular-Team bald mitteilen.

2019 fand das Jugendfestival Modular erstmals am Oberhauser Gaskessel statt. Die Meinungen der Besucher waren gemischt: Eine Befragung ergab, dass die Besucher später auf das Gelände kamen als im Wittelsbacher Park und auch nicht länger blieben. Der neue Ort kam vor allem bei denjenigen sehr gut an, die das Festival zum ersten Mal besuchten. Anderen wiederum, die das Modular im Wittelsbacher Park kannten, fehlte es an Grünflächen und Sitzmöglichkeiten.

Nach dieser Premiere feilten der damals neue Festivalleiter Patrick Jung und sein neues Team an einem neuen Konzept, um es zukunftsfähig zu machen: die Bühnen sollten teilweise ihre Position ändern, die Aufenthaltsqualität erhöht und ein Sportpark, der keinen Eintritt kostet, geschaffen werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnten die neuen Überlegungen noch nicht umgesetzt werden.

Das Modular-Festle 2021 wird freilich nicht an den Plänen, die vor Corona geschmiedet wurden, gemessen werden können. Das Festle findet unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden. Alle Teilnehmenden werden ein gültiges, negatives Testergebnis benötigen, kündigt der Veranstalter an. Im Bühnenbereich werde es außerdem eine Bestuhlung geben, um das Einhalten von Abständen garantieren zu können.

Wie viele Besucher letztlich in den einzelnen Bereichen zugelassen werden können, wird von den aktuellen Corona-Maßnahmen abhängen. Entsprechend wird der Ticketverkauf erst kurz vor der Veranstaltung freigeschaltet werden, voraussichtlich Mitte Juni. Der Veranstalter hofft, dass im Juli 250 Besucher pro Tag und Geländebereich möglich sein werden.

