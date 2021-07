Modular-Festle: Das erwartet die Besucher des Jugendfestivals

Es ist wieder Modular: Am Freitag und Samstag bietet das Jugendfestival am Gaswerk in Augsburg Musik und Programm. Am Sonntag gibt es ein Fest für die ganze Familie.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Jugendfestival Modular in Augsburg in diesem Jahr eine ganze Ecke kleiner statt: Deshalb hat es der Stadtjugendring (SJR), der das Festival im Auftrag der Stadt organisiert, diese Mal auch passend „Modular-Festle“ genannt. Obwohl es kleiner ist, soll dennoch viel Inhalt transportiert werden: Die Macher läuten damit auch ihre konzeptionelle Änderung des Festivals ein, die bereits für 2020 geplant war. Doch damals musste das Festival aufgrund der Pandemie ganz ausfallen.

In acht Minuten waren die Tickets für Modular weg

Innerhalb von acht Minuten waren die Tickets für das „Festle“ ausverkauft, sagt Festivalleiter Patrick Jung. Interesse und Vorfreude sind also groß – wenngleich es freilich auch viel weniger Tickets gibt als sonst. Das Festle findet von Freitag, 9. Juli, bis einschließlich Sonntag, 11. Juli, auf dem Gaswerksgelände in Oberhausen statt und ist in das Programm des Augsburger Stadtsommers eingebettet.

Es wird sich in zwei Bereichen abspielen: an der Bühne am Kessel, an der am Freitag und Samstag Eintritt verlangt wird und 500 Personen Einlass finden – und auf der Streuobstwiese, wo sich 250 Besucher aufhalten dürfen, die keinen Eintritt bezahlen müssen. Obwohl der Freistaat Anfang der Woche die Anzahl der möglichen Teilnehmer bei Veranstaltungen im Freien erhöhte, verkaufen die Veranstalter keine zusätzlichen Tickets. „Die Bestuhlung ist fest, Mindestabstände müssen eingehalten werden und es soll auch nicht an der Wohlfühlatmosphäre mangeln“, begründet SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske die Entscheidung.

Augsburger DJs legen am Freitag auf

Am Freitag wird an der Bühne am Kessel elektronische Musik zu hören sein. „Es treten elf DJs auf, die normalerweise in Augsburger Clubs auftreten“, so Patrick Jung. Mit dem Tag, der mit regionalen DJs bestritten wird, soll auch das Nachtleben sichtbar gemacht werden, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr oder weniger brachliegt. Am Samstag stehen lokale und nationale Künstler aus Hip-Hop und Rap auf der Bühne. „Das ist für unser junges Publikum“, betont der Festivalleiter. Das ist auch so gewollt. Das Festival solle sich wieder mehr auf sein Zielpublikum konzentrieren. „Und das sind nicht die Besucher mit 30 und aufwärts, sondern Jugendliche", so Jesske.

Das Modularfestival habe mit den Jahren einen „gewachsenen Erfolg“ erfahren, erklärt der SJR-Vorsitzende Jonas Riegel. Mit der Größe des Festivals wuchs aber auch das Risiko. „Ein verregneter Abend sorgt da schnell für ein hohes Minus, das mit den Rücklagen ausgeglichen werden müsste. Das ist nicht tragbar“, sagt Jonas Riegel. Auch wenn sich das Publikum verjüngt und nicht wie sonst 10.000 Besucher am Tag auf das Gelände gelassen werden können, sondern nur ein paar Hundert, soll es an nichts fehlen.

Jugendverbände präsentieren sich auf dem Gelände

Der Stadtjugendring feiert in diesem Jahr auch sein 75-jähriges Jubiläum. Er vertritt rund 40 Jugendverbände – einige von ihnen präsentieren sich auch auf dem Modular-Festle. Am Freitag dreht sich auf der Streuobstwiese alles um das Thema Geschlechtergerechtigkeit. „Das trifft den Nerv der Zeit“, sagt Patrick Jung. Neben einer Diskussion „Geschlechtertalk der Jugend 2.0 –jung – frau, mann, divers?" präsentieren sich verschiedene Organisation wie die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG Augsburg), AK Gender und Querbeet Augsburg e.V. Daneben gibt es verschiedene Mitmachaktionen, wie das interreligiöse Zelt der Begegnung mit Fotobox, Kickertisch und Spielen, kreative Tischtennisvarianten mit der Bayerischen Sportjugend oder Bierkastenklettern, das von der Jugend des Deutschen Alpenvereins und der THW Jugend organisiert wird. Daneben spielt auch auf der Streuobstwiese die Musik: Am Samstag etwa mit einer Open Stage. Freitags und samstags findet das Festival von 15 bis 24 Uhr statt. Wer auf das Gelände will, muss sich am Eingang mit der Luca-App registrieren.

Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme treten auf

Am Sonntag findet von 12 bis 20 Uhr ein Tag für Jugend, Kinder und Familien statt, der in Kooperation vom Sozialreferat der Stadt Augsburg und dem Stadtjugendring präsentiert wird. Der Eintritt ist frei und ist – wie an den anderen beiden Tagen auch – auf insgesamt 750 Personen begrenzt. Neben dem Mitmachprogramm gibt es Aktionen von Modular Kids und ein Bühnenprogramm. Es treten unter anderem die Kindermusiker Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme auf.