Mordversuch oder Unfall auf der B17? Ehemann bestreitet Vorwürfe

Plus Ein Mann soll mit dem Auto auf der B17 gegen einen Baum gerast sein, um seine Frau auf dem Beifahrersitz zu töten. Zuvor hatte der 49-Jährige offenbar etwas erfahren.

Ein Mann aus Augsburg soll im März auf der B17 bewusst das Auto von der Fahrbahn gelenkt und ungebremst gegen einen Baum gerast sein. Seine angebliche Absicht dabei: Seine Frau auf dem Beifahrersitz bei dem Unfall, der auf Höhe der WWK-Arena passierte, dabei zu töten. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft vergangene Woche gegen den 49-Jährigen Anklage wegen Mordversuchs, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr erhoben. Die 35 Jahre alte Ehefrau hatte schwerst verletzt überlebt. Für die Ermittler steht das Motiv für den Mordversuch fest. Doch was sagen die Anwälte des Beschuldigten?