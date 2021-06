Motorradfahrer mit knapp zwei Promille in Augsburg unterwegs

In Göggingen kommt ein 46-Jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und wird verletzt. Jetzt liegt er im Krankenhaus.

Er hätte sein Motorrad am Freitag wohl lieber stehen lassen: Ein 46-Jähriger war gegen halb acht abends auf der Lindauer Straße in Richtung Göggingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde mit mittelschweren Verletzungen in das Bobinger Krankenhaus gebracht.

Da der Motorradfahrer laut Polizei deutlich nach Alkohol roch, wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von 1,96 Promille. Das Motorrad war rundum beschädigt und wurde abgeschleppt. Der 46-Jährige hat mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, oder Personen, die am Unfall beteiligt waren, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (nip)