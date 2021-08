Augsburg

vor 49 Min.

Murdock-Besitzer will neuen Platz am Roten Tor beleben - und darf nicht

Nutzungskonflikt am Roten Tor: James Murdock stellte Tische und Bänke auf den Platz vor seinem Pub und muss sie nun wieder wegstellen.

Plus James Murdock findet das freie Areal vor seinem Pub am Roten Tor "total leer". Das will er ändern. Tische und Bänke, die er aufgestellt hat, muss er wieder räumen.

Von Miriam Zissler

James Murdock ist wütend und frustriert. In den vergangenen Wochen hatte der Gastronom Tische und Bänke auf den Platz vor seinen Pub am Roten Tor gestellt. "Dieser Platz ist total leer. Ich wollte ihn beleben", sagt er. Doch nun muss er sie wieder wegräumen - unter anderem, weil Anwohner dagegen sind. Der Ärger um die Belebung hat bereits eine Vorgeschichte und vielleicht auch noch ein Nachspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen