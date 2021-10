Augsburg

NS-Bezug: Die Dr.-Mack-Straße wird umbenannt

Plus Der Namensgeber war laut Forschungsergebnissen an Zwangssterilisationen im Dritten Reich beteiligt. Nun wird die Straße nach den Geschwistern Schönert benannt.

Von Stefan Krog

Die Stadt wird die Dr.-Mack-Straße am Bezirkskrankenhaus in die Geschwister-Schönert-Straße umbenennen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Wie berichtet hatte eine von der Stadt eingesetzte Kommission die Umbenennung empfohlen, weil Namensgeber Max Ludwig Mack (1906 bis 1966) während des Dritten Reiches an Zwangssterilisationen von Menschen beteiligt war, die von den Nazis als "erbkrank" eingestuft wurden.

