Nach Ärger um Freibad-Tickets will Augsburg jetzt nachbessern

Plus Augsburg regelt den Verkauf der Freibad-Tickets nun neu. Alle Probleme sind damit aber nicht beseitigt – und können laut Sportverwaltung auch nicht gelöst werden.

Belegt, und das über Stunden. Die Hotline der Stadt Augsburg, über die Bürger sich für einen Freibadbesuch registrieren lassen können, war auch diese Woche nur schwer erreichbar. Das Problem besteht, seit die Bäder wieder geöffnet sind. Viele Bürger sind deshalb sauer, vor allem ältere Menschen, für die eine Onlinereservierung manchmal schwierig ist, fühlen sich abgehängt. Doch auch in anderen Bereichen gibt es Probleme bei der Ticket-Buchung. Die Stadt hat nun – gut vier Wochen nach Beginn der Freibadsaison –Verbesserungen angekündigt.