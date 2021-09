Nach Brand: Löscharbeiten in Augsburger Karolinenstraße beendet

Am Sonntagmorgen konnten die Löscharbeiten an dem historischen Haus in der Karolinenstraße beendet werden. Die Abbrucharbeiten in der Sperrzone haben begonnen.

Der Brand, der in der Augsburger Karolinenstraße am frühen Freitagabend in einem Dachstuhl ausbrauch, ist gelöscht. Die Straße nach wie vor gesperrt und wird das nach Angaben der Stadt voraussichtlich mehrere Tage bleiben. Ordnungsreferent Frank Pintsch hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen und sie zur Sperrzone ernannt. Sie gilt zunächst bis Montag 24 Uhr. Inzwischen konnten die Feuerwehr die Löscharbeiten beenden. Nachdem Einsturzgefahr des denkmalgeschützten Hauses mit der Hausnummer 15 bestand, haben die Abbrucharbeiten am Samstagabend begonnen - sie werden am Sonntagnachmittag fortgesetzt.

Das genaue Vorgehen wird von der Stadt Augsburg, der Feuerwehr und der Polizei abgestimmt. Dazu finden laufend Sitzungen statt. Die Straße bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt - vor allem auch für den Öffentlichen Personennahverkehr. Derzeit wurde in dem Bereich der Straßenbahnverkehr der Linie 1 abgebrochen. Ersatzbusse sind im Einsatz. In den Ferien sei das kein Problem. Am Dienstag starten allerdings die Augsburger Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr. Nachdem viele Schulen an der Tram-Linie 2 liegen, die ebenfalls durch die Karolinienstraße fährt, erwarten Stadtwerke und Bildungsreferentin Martina Wild in diesem Bereich einen Engpass, falls die Straße noch gesperrt ist. "Wir würden Ersatzbusse im Fünfminuten-Takt fahren lassen, aber natürlich haben die Busse nicht dieselbe Kapazität wie Straßenbahnen", so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg.

Trinkwasserwarnung in nördlicher Innenstadt: Leitungswasser soll nicht getrunken werden

Nach Informationen der Polizei wurden drei Personen leicht verletzt und wurden nach einer Rauchgasvergiftung behandelt. Sie sind privat untergekommen. Die Häuser mit den Hausnummern 13, 15 und 17 dürfen derzeit nicht bewohnt werden, so Ordnungsreferent Pintsch auf einer Pressekonferenz Samstagnachmittag. Die Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz hatte am Freitag eine Warnmeldung für das gesamte Stadtgebiet herausgegeben. Außerdem sollen Anwohner der nördlichen Innenstadt Leitungswasser nicht verwenden, die Stadtwerke haben eine entsprechende Trinkwasserwarnung ausgegeben.

Zwischenzeitlich haben die Stadtwerke die Leitungen gespült. Derzeit sollten in den Haushalten und Unternehmen in dem betroffenen Gebiet alle Wasserhähne aufgedreht und somit auch die Leitungen in den Gebäuden etwa fünf Minuten gespült werden, bis richtig kaltes Wasser aus der Leitung komme, teilen die Stadtwerke mit. Damit werde ein mögliches gesundheitliches Risiko minimiert.

Eine endgültige Freigabe könne erst nach einer Prüfung von Wasserproben durch ein Labor gegeben werden. Das Wasser soll weiterhin nicht getrunken oder zur Zubereitung von Nahrung, insbesondere Babynahrung verwendet werden. Nachdem es sich um keine bakterielle Verunreinigung handelt, bringe Abkochen nichts. Zum Duschen oder für die Toilettenspülung kann das Wasser verwendet werden.

Die Trinkwasserwarnung gilt für den Bereich der nördlichen Innenstadt vom Rathausplatz über die Frauentorstraße bis Pfärrle und Stephingerberg sowie zwischen Unterer und Mittlerer Graben bis Volkhartstraße und Auf dem Kreuz. Mit den Ergebnissen des Labors rechnen die Stadtwerke Sonntagnachmittag.

Brand in Karolinenstraße: Schwerer Einsatz für die Augsburger Feuerwehr

Laut Friedhelm Bechtel, Sprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, war die Hitze am Brandort enorm. Sechs Feuerwehrleute sind durch die Belastung kollabiert. Ihr Zustand ist jedoch nicht kritisch, vorsorglich wurden sie vom Rettungsdienst untersucht. Weitere Einsatzkräfte wurden zur Verstärkung hinzugezogen. Neben der Berufsfeuerwehr Augsburg sind auch die Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. "Der Einsatz war schwierig und langwierig", sagt Bechtel.

Feuer in Augsburger Innenstadt: Einsatz in der Karolinenstraße läuft

Durch die enge Bebauung in der Karolinenstraße bestand grundsätzlich die Gefahr, dass benachbarte Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Feuerwehr war zur Absicherung auch in den angrenzenden Gebäuden im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich allerdings in die Länge. Die Einsatzkräfte nutzten eine Drohne, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Zwischenzeitlich waren in der Karolinenstraße drei Drehleitern positioniert.

In Absprache mit Stadt, Denkmalschutz und Feuerwehr wurde am Samstagabend eine Großbaustelle eingerichtet. Dazu wurde die Straße mit einem Sand-Kies-Gemisch aufgeschüttet – auch um die Tramgleise zu schützen – und verdichtet. Auf dieser Tragschicht wurde ein Spezialbagger postiert, der über die bestehende Fassade hinweg die Glutnester aushob. „Diese Arbeiten dauern, bis die Glutnester gelöscht sind – notfalls die ganze Nacht“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Die Stadt bittet die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner für diese unabdingbare Sicherheitsmaßname zur Brandbekämpfung um Verständnis.

