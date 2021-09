Nach Brand in der Karolinenstraße: Das ändert sich im ÖPNV zum Schulstart

Wegen des Brands kommt es zu Änderungen. Auf der Linie 1 nach Lechhausen fahren Ersatzbusse. Die Straßenbahnlinie 2 fährt bis zur Wertachbrücke wie die 4er.

Aufgrund der Sperrung in der Karolinenstraße können die Tramlinien 1 und 2 zum Schulstart am Dienstag, 14. September, nicht wie gewohnt nach Lechhausen/Neuer Ostfriedhof beziehungsweise Augsburg West P+R fahren. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, lasse sich derzeit nicht abschätzen, teilen die Stadtwerke mit. Deshalb gelten folgende Änderungen im Fahrplan.

Ersatzbusse sind auf der Linie 1 im Einsatz

Die Linie 1 wird bereits seit der Sperrung am Freitagabend auf dem Lechhauser Linienast zwischen Königsplatz und Lechhausen/Neuer Ostfriedhof durch Busse (B 1) ersetzt. Die Busse fahren über Fuggerstraße und Karlstraße. Die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz werden nicht angefahren. Mit Schulbeginn fahren die Busse des B 1 im Fünf-Minuten-Takt mit zusätzlichen Verstärkerbussen zu den Stoßzeiten. Zwischen Lechhausen Schlößle und Innenstadt fahren auch die Buslinien 22 und 23 wie gewohnt. Auch der Linienast der Linie 1 nach Göggingen verkehrt zwischen Göggingen und Königsplatz wie gewohnt.

Der Fahrbelag in der Domkurve ist noch nicht fertiggestellt

Die Straßenbahnlinie 2 fährt weiterhin zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf der Trasse der Linie 4 über Staatstheater, Klinkertor und Brunntal. Während der Sommerferien hat die Linie 2 wegen Pflaster- und Gleisarbeiten am Dom bereits diesen Weg genommen. Die Frauentorstraße mit den zahlreichen Schulen kann wegen der Sperrung der Karolinienstraße nicht mit der Straßenbahn angefahren werden. Auch Ersatzbusse können nicht in die Frauentorstraße fahren, wegen der noch nicht fertiggestellten Oberfläche in der Domkurve.

Baustelle an der Domkurve. Foto: Michael Hochgemuth

Schülerinnen und Schüler der Schulen im Bereich der Frauentorstraße werden gebeten mit den Linien 2 oder 4 bis Staatstheater, oder Klinkertor sowie mit den Linien B1, 23 und 44 bis Karlstraße zu fahren und von dort zu ihren Schulen zu laufen. Wegen der geänderten Linienführungen muss ab Dienstag im Bereich Königsplatz und Staatstheater mit Behinderungen und Verspätungen mit Auswirkung auf das gesamte Schienennetz gerechnet werden. Der Moritzplatz ist mit den Buslinien 22 und 32 erreichbar. Die Haltestelle Rathausplatz kann vom ÖPNV vorerst nicht angefahren werden. (AZ, ziss)