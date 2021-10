Augsburg

vor 38 Min.

Nach Drama um Nashornbaby: So laufen Tiergeburten im Zoo

Plus Laut dem Augsburger Zoo blieb keine andere Möglichkeit, als ein Nashorn-Baby einzuschläfern. Viele Geburten verlaufen normal, sind aber mitunter ungewöhnlich.

Von Johannes Kapfer

Der neueste Eintrag unter der Rubrik "Tiergeburten" auf der Homepage des Augsburger Zoos stammt vom 15. September. An diesem Tag wurden zwei Baumstreifenhörnchen und eine Bartlett Dolchstichtaube geboren. Die Besucherinnen und Besucher haben davon nichts mitbekommen - so ist das oft. Wenn man alle Tierarten im Zoo zusammennimmt und Insekten und Fische mit einbezieht, werden im Zoo wöchentlich dutzende Tiere geboren. Im Normalfall, sagt Zoodirektorin Barbara Jantschke, verlaufen solche Tiergeburten auch weitestgehend unspektakulär. Im Fall des Nashornjungen, das am vergangenen Donnerstag zur Welt kam und kurz darauf eingeschläfert werden musste, war das anders - und jüngst bei einem Alpaka auch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen