Nach Fest mit hunderten Gästen wettert die Stadt gegen zuständigen Gastronomen

Künftig könnte im Außenbereich von Augsburger Lokalen die 2G-Regel gelten. Das hat auch etwas mit dem Glühweinfest auf der Restaurant-Terrasse von Bernhard Spielberger zu tun.

Die Stadt prüft eine Verschärfung der Corona-Regeln in der Außengastronomie, nachdem am Wochenende teils größere Veranstaltungen im Freien Hunderte Menschen angezogen haben. Wie berichtet, hatte Gastronom Bernhard Spielberger ein Terrassenfest im Palladio abgehalten - willkommen waren Geimpfte und Ungeimpfte, die von dieser Möglichkeit regen Gebrauch machten. Die Stadt appelliert deshalb ein weiteres Mal an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger.

Stadt Augsburg sieht Notwenigkeit stärkerer Corona-Schutzmaßnahmen

Die neue Corona-Variante Omikron, täglich weiter steigende Inzidenzzahlen in Augsburg - am Montag meldete RKI einen Inzidenzwert von 544,6 - und die Überlastung der Kliniken im Zweckverband versetzten die Stadt, so steht es in einer aktuellen Mitteilung, "in noch größere Alarmbereitschaft". Die Stadt nennt in ihrer Mitteilung den Namen Bernhard Spielberger nicht - nimmt aber zweifelsohne auch auf das Geschehen auf der Restaurant-Terrasse in Kriegshaber Bezug. Aus Protest gegen die Corona-Regeln hatte der Wirt sein Restaurant vor wenigen Wochen geschlossen, weil er keine ungeimpften Gäste ausschließen wollte. Nun öffnete er seine Terrasse für einen vorweihnachtlichen Imbissbetrieb und bewirtete laut eigenen Angaben allein am Freitagabend über den Abend verteilt 500 Personen - ohne Maske, Abstand und 2G-Regel. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagt: „Leider hat das vergangene Wochenende die Notwendigkeit stärkerer Schutzmaßnahmen zu Tage gebracht. Das Fehlverhalten einiger weniger könnte nun ein weiteres Mal zur Verschärfung für alle führen."

Bernhard Spielberger gilt als "Corona-Regel-Rebell". Nun hat er für Ungeimpfte und Geimpfte einen großen Außenimbiss geöffnet. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Also auch für diejenigen, die verantwortungsvoll mit den aktuellen Regelungen umgegangen wären. Die Stadt bedauere das. Der Freistaat habe es versäumt, klare Verhältnisse zu schaffen. "Die Weihnachtsmärkte abzusagen, aber die Möglichkeit für Gastronomen offen zu lassen, in Außenbereichen Hunderte Menschen zu bewirten, wurde leider ausgenutzt", so Weber. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) kritisierte, dass am Wochenende falsche Zeichen gesetzt wurden. "Wer hier als Gastronom oder Gastronomin nach dem Grundsatz vorgeht, dass alles erlaubt sei, was nicht ausdrücklich verboten ist und Regelungen maximal und ohne Blick auf Sinn und Zweck ausnutzt, sendet ein fatal falsches Zeichen." Gerade jetzt wären Abstand halten und Menschenansammlungen meiden Gebote der Vernunft – auch an frischer Luft. Denn die Lage sei ernster denn je.

Intensivkapazitäten im Leitstellenbereich zu 95,5 Prozent ausgelastet

Die im Leitstellenbereich - Stadt Augsburg sowie die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries - zur Verfügung stehenden Intensivkapazitäten sind zu 95,5 Prozent ausgelastet, teilt die Stadt mit. 300 Patientinnen und Patienten werden derzeit stationär behandelt, davon 68 intensiv. Die Notwendigkeit der Abverlegung von Intensivpatienten in andere Bundesländer spreche laut Pintsch eine eindeutige Sprache: "Gefragt sind eine rücksichtnehmende Solidarität, Zurückhaltung und Selbstverantwortung. Sich dem mit entsprechenden Angeboten gezielt entgegenzustellen und bewusst das Gegenteil zu provozieren, widerspricht jeglicher Selbstverantwortung.“

Oberbürgermeisterin Weber forderte auf, nicht alles in diesen "extremen Pandemiezeiten" zu machen, was erlaubt ist. Und auch Ordnungsreferent Frank Pintsch appellierte an die Augsburgerinnen und Augsburger, verantwortungsvoll mit dieser Situation umzugehen: "Ganz entscheidend und dringender als je zuvor ist jetzt die Selbstverantwortung einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers, Kontakte bestmöglich zu verringern. Dies gilt im privaten wie im öffentlichen Bereich." Die 2G- und 2G-plus-Regelungen würden exakt auf diese Kontaktvermeidung abzielen. Bernhard Spielberger hatte argumentiert, die Ansteckungsgefahr im Freien sei gering. Zudem trage er mit seinem Angebot dazu bei, private Kontakte in geschlossenen Räumen zu vermeiden - gerade hier gebe es viele Infektionen.

