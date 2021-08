Augsburg

18:00 Uhr

Nach Krawallen: Augsburg sucht einen Manager für die Maxstraße

Seit der Krawallnacht im Juni gilt in der Maximilianstraße ein verschärftes Sicherheitskonzept. Nun will die Stadt weitere Konsequenzen ziehen.

Plus Die Stadt Augsburg sucht einen Manager für die Maximilianstraße. Er soll Lösungen für die Probleme auf der Prachtstraße finden. Bewerber müssen spezielle Voraussetzungen mitbringen.

Von Eva Maria Knab

Nach den schweren nächtlichen Ausschreitungen in der Maximilianstraße am 20. Juni will sich die Stadt personell verstärken, um Probleme besser in den Griff zu bekommen. Gesucht wird ein neuer Manager oder eine Managerin, der oder die sich speziell um den zentralen Straßenzug kümmert. Die Stelle ist ausgeschrieben. Sie soll schnellstmöglich besetzt werden, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Die neue Kraft soll unterschiedliche Interessen von Nutzern in der historischen Prachtstraße besser zusammenbringen, was nicht einfach sein dürfte.

