Nach Krawallwochenende: Nacht auf Samstag verläuft friedlich

Die Polizei spricht von einer "friedlichen und entspannten Stimmung" und berichtet nur von einzelnen kleineren Vorkommnissen.

Die Polizei hat ein positives Fazit der Nacht auf Samstag im Bereich der Maximilianstraße und der Innenstadt gezogen. Auch wenn die Innenstadt mit Feiernden relativ gut gefüllt war, habe es nur vereinzelt Vorfälle mit teils betrunkenen Besuchern gegeben, so die Polizei am frühen Samstagmorgen. Auch die Lage am Herkulesbrunnen, der vergangenes Wochenende ein Brennpunkt war und wo seit Donnerstagabend Zugangsbeschränkungen herrschen, sei zu jeder Zeit entspannt gewesen. Dort herrschte, abgesehen von Sicherheitskräften, zeitweise gähnende Leere, wenn man von der Außengastronomie absieht. Nennenswerte Sicherheitsstörungen habe es nicht gegeben, so die Polizei. Die Einsatzkräfte waren nach dem Krawall vom vergangenen Wochenende mit einem starken Aufgebot vertreten.

13-köpfige Gruppe kassiert Platzverweis

Laut Polizei fiel gegen 20.45 Uhr eine Gruppe von 13 Männern mit provokativem Verhalten auf. Es gab zwei Anzeigen wegen Beleidigung und einen Platzverweis für die Gruppe. Zudem gab es mehrere stark alkoholisierte Personen. Ein 53-Jähriger war gegen 22 Uhr so betrunken, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Gegen 1.50 Uhr brachte ein Rettungswagen einen weiteren stark betrunkenen Mann ins Klinikum, nachdem er im Bereich Maximilianstraße/Judenberg von Polizisten gefunden worden war.

"Friedliche und entspannte Stimmung"

Zwar gab es laut Polizei mehrmals Fälle, bei denen Besucher mit Musik oder Lärm auf sich machten, allerdings ließen sich diese Situationen kommunikativ lösen, so die Polizei. Nahezu alle Besucher hätten das Glasflaschenverbot beachtet. Bei den Vorkommnissen habe es sich insgesamt aber um "Einzelfälle" gehandelt, so die Polizei, die von einer "friedlichen und entspannten Stimmung" sprach. Nach der Schließung der Außengastronomie um 24 Uhr habe sich die Innenstadt geleert.

