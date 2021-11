Augsburg

vor 14 Min.

Nach der Maxstraßen-Randale starten jetzt die ersten Gerichtsprozesse

Plus Die Krawallnacht in der Augsburger Maxstraße im Juni sorgte für Entsetzen. 37 Tatverdächtige wurden bislang ermittelt. Einer der mutmaßlichen Haupttäter steht jetzt vor Gericht.

Als die Lage im Corona-Sommer 2021 in der Augsburger Maximilianstraße eskalierte, war er einer der Haupttäter. So sehen es zumindest die Ermittler. Der junge Mann, inzwischen 20 Jahre alt, warf demnach mit einer Weinflasche, mit Glasflaschen, mit einer 80 Zentimeter langen Stange. Mit der Stange soll er einen unbeteiligten Passanten an der Schulter getroffen haben, mit einer Glasflasche einen Polizisten. Er soll die Beamten beleidigt und an der Tankstelle am Leonhardsberg die dorthin abgewanderte Menge angestachelt haben. In dieser Woche nun steht der Mann vor Gericht. Er ist jedoch nicht der Einzige, der sich vor der Justiz verantworten muss.

