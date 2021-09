Augsburg

vor 58 Min.

Nach erneutem Großeinsatz kehrt das Leben in die Karolinenstraße zurück

Nach einem Großeinsatz in der Nacht auf Mittwoch wurde der Bürgersteig auf der Ostseite der Karolinenstraße als Erstes wieder für Passanten freigegeben.

Plus Die Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht im Brandhaus in der Augsburger Karolinenstraße, um die letzten Glutnester zu löschen. Nun gibt es gute Nachrichten.

Tagelang war die Karolinenstraße nach dem Großbrand gesperrt, am Mittwochnachmittag wurde für Passanten zunächst der Gehsteig gegenüber wieder freigegeben. Auch für die Geschäftsleute vor Ort ist das eine gute Nachricht. Bis die Straßenbahnen allerdings fahren können, wird es noch dauern. In der Nacht zuvor war es erneut zu einem Großeinsatz am Brandhaus gekommen. Er war nicht einfach, aber offenbar dringend nötig.

