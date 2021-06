Nach mehreren Unfällen in Augsburg flüchten die Verursacher

Die Augsburger Polizei meldet mehrere Fälle von Unfallfluchten. Zudem wurde bei einem Auto die Heckscheibe eingeschlagen.

Ein Vorfall geschah am Donnerstag in der Dresdener Straße in Pfersee. Dort wurde zwischen 14.30 und 18.30 Uhr ein geparkter schwarzer BMW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes vermutet die Polizei einen Radfahrer als Verursacher des Schadens in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise unter Telefon 0821/323-2610.

Auch am Donnerstag hatte ein Autofahrer seinen weißen Mercedes, C-Klasse, gegen sechs Uhr in Oberhausen an der Einmündung Ebnerstraße/Manlichstraße geparkt. Gegen 8.30 Uhr stellte seine Freundin einen deutlichen Frontschaden an dem Fahrzeug fest, der sich auf rund 4000 Euro belaufen dürfte. Hinweise unter Telefon 0821/323-2510.

Polizei meldet nach Unfällen in Augsburg mehrere Fälle von Fahrerflucht

Ein graufarbener Opel Corsa wurde am selben Tag in Lechhausen in der Kreitmayrstraße zwischen 14 und 15.30 Uhr hinten links beschädigt und verkratzt. Der Schaden wird laut Polizei mit rund 1000 Euro angegeben. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neuburger Straße fiel dem Halter eines graufarbenen Toyota RAV 4 ein Schaden im Heckbereich in Höhe von etwa 1500 Euro auf. Möglicherweise war das Fahrzeug schon am Dienstag in Kriegshaber auf dem Friedhofsparkplatz in der Neusäßer Straße beschädigt worden. Hier war sich der Geschädigte nicht mehr sicher.

Ein Frau hat am Donnerstagmorgen zwischen 6.30 und 9 Uhr ihren schwarzen Opel Meriva in Lechhausen auf einem gekennzeichneten Parkplatz an der Gebäuderückseite der Derchinger Straße 153 geparkt. In diesem Zeitraum schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise in den Lechhauser Fällen erbittet die Polizei unter Telefon 0821/323-2310. (ina)