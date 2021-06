Augsburg

Nach sensationellem Römerfund: Wann kommt das neue Museum in Augsburg?

Plus Nach dem sensationellen Fund in Augsburg steht die Frage nach einer Ausstellung im Raum. Das Römische Museum ist zu, ein Neubau ist nicht in Sicht. Was plant die Stadt?

Von Eva Maria Knab

Der umfangreiche Römerfund im Augsburger Stadtteil Oberhausen sorgt für großes Aufsehen. Viele Medien berichten über die Entdeckung der Stadtarchäologen, die belegt, dass Augsburg der früheste Militärstützpunkt der Römer im heutigen Bayern war. Der städtische Kulturreferent Jürgen Enninger sagt über den Fund: „Das Thema Römer hat dadurch eine noch größere Bedeutung bekommen.“ Die Frage ist jetzt, ob die Stücke öffentlich ausgestellt werden können. Denn das Römische Museum ist seit Jahren geschlossen. Welche Perspektive gibt es nun?

